На Львівщині студентка викинула новонароджене маля на смітник

Львівська область. 6 квітня. УНІАН. На Львівщині 16-річна студентка позбулася новонародженої дитини викинувши маля у контейнер для сміття.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, 5 квітня, до Самбірського міськвідділу міліції поступило повідомлення про те, що у контейнері для сміття на вулиці Торговій у Самборі виявлено труп новонародженої дитини.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що 16-річна студентка одного із самбірських училищ, яка винаймала у місті Самборі помешкання, 4 квітня в квартирі народила дитину і увечері цього ж дня викинула її у вуличний контейнер для сміття.

Проводиться розслідування. Жінку госпіталізовано в лікарню.

