На Львівщині триває місячник озеленення та благоустрою

Львів. 6 квітня. УНІАН. У Львівській області з 21 березня триває проведення місячника озеленення та благоустрою і підготовка до Дня довкілля 16 квітня. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, в межах місячника озеленення та благоустрою потрібно виконати низку важливих завдань: прибрати узбіччя доріг, відновити автобусні зупинки, встановити смітники та організувати систему збору сміття.

В усіх містах та районах області створено штаби та розпочато роботи з прибирання територій. На 1 квітня очищено 1054,8 км комунальних доріг (39,1% від загальної протяжності) та 749,1 тис.м2 тротуарів (12,4 % від загальної площі); впорядковано 197,32 га парків і скверів (7,1 % від загальної площі), 2908,6 тис.м2 прибудинкових територій (6,2 % від загальної площі) та 432 шт. кладовищ (24 % від загальної кількості); ліквідовано 185 шт. несанкціонованих сміттєзвалищ (25 % від загальної кількості виявлених), посаджено на території населених пунктів 3346 дерев та 1335 кущів.

На території області також триває безстрокова акція «За чисте довкілля».

Основними завданнями таких акцій є забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах, підвищення рівня контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері благоустрою та поводження з твердими побутовими відходами.

Нагадаємо, з 21 березня до 17 квітня в області проводиться акція «Майбутнє лісу у твоїх руках». В цей період в області планується висадити понад 2 млн дерев, посадка лісів – 200 га, в тому числі 15 га нових лісів.