На Львівщині виявлено врізку в продуктопровід

Львів. 23 травня. УНІАН. 21 травня у с. Чайковичі Самбірського району Львівщини внаслідок врізки в продуктопровід ДП «Прикарпатзахідтранс» відбулося забруднення ґрунту дизпаливом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держекоінспекції у Львівській області, площа забруднення земельних ресурсів становить 20 кв.м. У водні об’єкти дизпаливо не потрапило.

Аварійно-рятувальною службою ліквідаційні роботи проведені повністю.

На місці аварії працювали інспектори Державної екологічної інспекції в Львівській області. Відібрано проби ґрунту. «Після отримання результатів проведених аналізів буде встановлено розмір збитків», – зазначили у відомстві.