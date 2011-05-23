На Львівщині виявлено врізку в продуктопровід
14:34, 23 травня 2011Львів
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Забруднено 20 кв м ґрунту
Львів. 23 травня. УНІАН. 21 травня у с. Чайковичі Самбірського району Львівщини внаслідок врізки в продуктопровід ДП «Прикарпатзахідтранс» відбулося забруднення ґрунту дизпаливом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Держекоінспекції у Львівській області, площа забруднення земельних ресурсів становить 20 кв.м. У водні об’єкти дизпаливо не потрапило.
Аварійно-рятувальною службою ліквідаційні роботи проведені повністю.
На місці аварії працювали інспектори Державної екологічної інспекції в Львівській області. Відібрано проби ґрунту. «Після отримання результатів проведених аналізів буде встановлено розмір збитків», – зазначили у відомстві.
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