Львів’янин переміг з олімпійським нормативом на чемпіонаті України

14:04, 31 травня 2011
Львів
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Стрибнув у висоту на 2 м 31 см

Львів. 31 травня. УНІАН. Дмитро Дем’янюк  (СК «Висота») завоював першу нагороду для Львівщини на Кубку України в Ялті.

Про це УНІАН повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

Досвідчений спортсмен, вихованець Валерія Лебедюка  у секторі для стрибків у висоту подолав рубіж 2м 31 см.

Дмитро  вже виступав на минулій Олімпіаді у Пекіні, а сьогодні вдруге виконав норматив на наймасштабніші змагання планети.

Результат, показаний на змаганнях, входить в п’ятірку найкращих результатів сезону  у світі.

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