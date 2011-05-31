Львів’янин переміг з олімпійським нормативом на чемпіонаті України
14:04, 31 травня 2011Львів
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Стрибнув у висоту на 2 м 31 см
Львів. 31 травня. УНІАН. Дмитро Дем’янюк (СК «Висота») завоював першу нагороду для Львівщини на Кубку України в Ялті.
Про це УНІАН повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.
Досвідчений спортсмен, вихованець Валерія Лебедюка у секторі для стрибків у висоту подолав рубіж 2м 31 см.
Дмитро вже виступав на минулій Олімпіаді у Пекіні, а сьогодні вдруге виконав норматив на наймасштабніші змагання планети.
Результат, показаний на змаганнях, входить в п’ятірку найкращих результатів сезону у світі.
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