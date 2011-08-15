У Львові з торгівельного центру викрадено одягу на 23 тис. грн.
14:03, 15 серпня 2011Львів
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Викрали джинси, плаття, джемпера
Львів. 15 серпня. УНІАН. У Львові з магазину торгівельно-розважального центру «King Cross Leopolis» 26-річний чоловік викрав одяг на загальну суму 23 тис. грн.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, крадіжку було скоєно «шляхом вільного доступу» з магазину, який розміщується в приміщенні торгівельного центру. Було викрадено джинси, плаття, джемпера. Загальна вартість викраденого 23 тис. грн.
Правоохоронці встановили особу зловмисника, яким виявився 26-річний львів’янин, завідувач складу.
Речові докази – вилучено.
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