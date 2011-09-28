Цимбалюк: родини, які хочуть усиновити дітей треба стимулювати

Львів. 28 вересня. УНІАН. У Львівській області суттєво низький показник із усиновлення дітей, тому у області необхідне стимулювання родин, котрі хочуть усиновити дітей. Для цього необхідно розробити соціально-економічну програму та активно залучати громадські організації та засоби масової інформації. Про це 28 вересня під час наради щодо стану в галузі забезпечення прав та законних інтересів дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах сказав голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Начальник служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис поінформував присутніх щодо питання соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема він поінформував, що протягом 8 місяців 2011 року у Львівській області усиновлено 55 дітей. Всього в сімейні форми виховання влаштовано 338 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також у Львівській області функціонують 20 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується та проживає 133 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 83 прийомні сім’ї, в яких виховується та проживає 122 дитини-сироти, дитини, позбавлені батьківського піклування.

Михайло Цимбалюк, підсумовуючи дане питання, наголосив, що на Львівщині потрібно створювати більше дитячих будинків сімейного типу: «Школи-інтернати вичерпують себе, однак ми будемо вважати ліквідацію цих закладів повною тоді, коли останню дитину заберуть на усиновлення» - сказав М.Цимбалюк.

Позитивним моментом є питання цьогорічного оздоровлення дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, адже з початку поточного року безкоштовно оздоровилися із 25 тисяч запланованих 26 тисяч дітей, з них 5 тисяч дітей отримали повноцінне оздоровлення та лікування.

Також на нараді розглядалося питання щодо особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом у Львівській області.

Михайло Цимбалюк наголосив, що коштів, які виділяється державним бюджетом на кредитування молодих сімей, є дуже мало, тому у вівторок на засіданні Кабінету Міністрів він відстоюватиме питання кредитів для молодих сімей, адже обласна програма кредитування не затверджена.

Під час наради також розглядалися питання роботи закладів соціального обслуговування Львівської області, облік сімей та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, стан злочинності серед дітей та підлітків у Львівській області.

Підсумовуючи нараду, голова Львівської облдержадміністрації зазначив, що ближчим часом буде проведено розширену нараду, на якій будуть розглянуті та проаналізовані всі питання більш детально.