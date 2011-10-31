Цимбалюк: "Арена Львів" - стратегічно важливий об’єкт для Львівщини і України

Львів. 31 жовтня. УНІАН. Стадіон «Арена Львів» є стратегічно важливим об’єктом як для Львівської області, так і для всієї України. Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк.

Окрім цього, голова Львівської ОДА додав, що це потужна арена загальнонаціонального рівня, яка збудована із застосуванням сучасних світових технологій, повідомили УНІАН у Львівській ОДА.

Михайло Цимбалюк наголосив, що сучасні технології, використані при будівництві «Арени Львів», будуть актуальними ще 15-20 років: «Стадіон повністю збудований за державні кошти, тому ми розуміємо усю відповідальність за його експлуатацію. Також хочу сказати, що створене Державне агентство з експлуатації стадіонів і якщо держава кошти, то має взяти відповідальність за ефективне використання арени», - сказав Михайло Цимбалюк.

Голова Львівської ОДА наголосив, що роботи проводились у дві зміни, а протягом останнього періоду – у три зміни. Саме у лютому 2010 році було багато прогнозів скептиків, що виконати такий великий об’єм робіт за короткий період часу неможливо, проте сьогодні усі переконались, що ці прогнози були безпідставними.



Михайло Цимбалюк також поінформував, що саме поле «Арени Львів» знаходиться в ідеальному стані. На ньому є і підігрів, і зрошування водою – все те, що потрібно для проведення футбольних матчів.

«Найголовніше, що сьогодні свято відбудеться, і до 15 листопада, коли відбудеться перший матч між Україною та Австрією, все буде відпрацьовано і готово до прийому футболістів», - сказав Михайло Цимбалюк.

Голова ОДА додав, що найголовніше те, що проведено усі тестування по пусконалагоджувальних роботах та комунікаціях.

«Те, що впливає на гру і безпеку – уже зроблено», - підкреслив Михайло Цимбалюк і додав, що у листопаді-грудні залишається завершити усі роботи із облаштування інфраструктури навколо стадіону «Арена Львів», а також об’їзну дорогу.