Львів'янка заявляє, що СБУ займається „підставами”

Львів. 26 березня. УНІАН. Львів'янку 25-річну Ганну Попову співробітники СБУ обманом попросили замовити в китайському інтернет-магазині шпигунські годинники, мишки, ручки та вішаки. Тепер її звинувачують у серйозному злочині.

"Це особливо крупне замовлення. Звинуватили, що я є каналом збуту", - розповіла Ганна.

Через соцмережі вона розмістила оголошення, що може замовити в іноземних магазинах прикраси та сонячні батареї, залишила свій номер телефону.

"В грудні зустрілась з двома чоловіками, які представились бізнесменами. На своїх смартфонах показували сайт та речі, які маю замовити. Казали, що хочуть в Тернополі цим торгувати. У мене в наявності навіть не було цих речей, в руках їх ніколи не тримала. Пояснювали, що на цей товар такий попит, що все розкуплять", - сказала Ганна.

Дівчині видали 12500 грн. На ці гроші вона мала купити 13 електронних пристроїв у вигляді авторучок, 5 електронних технічних засобів у вигляді комп'ютерної миші, 7 наручних годинників, 2 вішалки чорного і білого кольорів.

"Коли принесла їм з "Укрпошти" посилку, мене оточили чоловіки у чорних куртках. Виявилось, що це все співробітники СБУ. Покупець – Віталій Дереневський, теж місцевий сбушник. Це сталось в січні цього року", - зазначила дівчина.

За висновками експертизи, ці речі визнано придатними для негласного отримання інформації і відносяться до "спеціальних". Проти Ганни порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.359 КК України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації).

"Зараз тривають слідчі дії. Як вони мають тривати - не знаю. Я була посередником, покупцем був Дереневський. Яка в мене може бути мета збуту, якщо працівник СБУ це замовив, сам дав гроші і я йому це принесла?", - обурюється Ганна.

Ганна в 16 років пішла від батьків, стосунків з ними не підтримує, живе окремо. За фахом художник-графік, шість років тому закінчила училище імені Івана Труша. Щоб якось жити, займається ремонтами квартир та підробляє продажами прикрас через інтернет-магазин.

"Почався психологічний тиск. В мене є дачна ділянка під містом. Один з сбушників Меншиков Павло зв'язався із колишньою власницею, в якої я її купила. Запитував: "Чому вона так дешево продала?" З чим вони борються? З моїм матеріальним становищем чи з так званим порушенням закону?", - запитує підозрювана.

Ганна прочитала інструкцію до цих спецзасобів і дуже засумнівалась у висновках експертизи.

"Два вішаки мають інструкцію англійською мовою. Вішак має висіти тільки у себе в приміщені, бо потребує підзарядки через кожні 40 хв. Там є індикатор руху, вішак починає працювати, коли є рух. А експертиза цього навіть не помітила. Коли нічого не рухається, зйомка не відбувається. Відносно мишок навіть смішно чути, що вони говорять. Потрібно запхати сім-картку і я зможу подзвонити на неї, щоб вас прослуховувати. Але це нереально. Не зазначено експертом, де знаходиться мікрофон. Навіть якщо уявити, що людина буде працювати цією мишкою, а мишка працює тоді, коли комп'ютер включений, людина буде клацати мишкою, совати по столі, то можна уявити, що буде чути через телефонну слухавку", - пояснила Ганна.

Вона хоче вимагати з адвокатом повторної експертизи, яку будуть робити в Інституті новітніх технологій і телекомунікацій. Фахівці мають визначити, яка децибельність, відстань, відчуття шуму, яка піксельність в годинниках.

"Все базується на словах – якість хороша, якість погана. Це основні звинувачення експерта, а технічних даних взагалі немає", - додала дівчина.

Gazeta.ua

