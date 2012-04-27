Податкова міліція візьметься за фінансово-промислові групи – Головач

Львів. 27 квітня. УНІАН. Регіональні підрозділи податкової міліції вживатимуть рішучі кроки спрямовані на виявлення та руйнування тіньових схем створених фінансово-промисловими групами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі податкової міліції Львівської області, на цьому сьогодні акцентував під час розширеної виїзної оперативної наради податкової міліції у Львові перший заступник голови ДПС України – начальник податкової міліції України Андрій Головач.

„Перед регіональними відділеннями податкової міліції України насамперед поставлено завдання розібратися зі схемами ухилення від податків великих фінансово-промислових груп. Від регіональних відділень необхідні рішучі кроки, які мають дати конкретні результати. При цьому необхідно ґрунтуватися на системному аналізі діяльності фінансово-промислових груп, який допоможе виявити та зруйнувати тіньові схеми, що використовуються підприємствами, які входять до їх складу”, - наголосив Андрій Головач.

За словами начальника податкової міліції, сьогодні фахівцями податкової служби відпрацьовується п’ять потужних фінансово-промислових груп. За результатами цієї роботи очікується 3 мільярдів гривень додаткових надходжень до бюджету.

Крім того, Андрій Головач відмітив позитивну динаміку у роботі податківців. У першому кварталі 2012 року податковою міліцією викрито 1 400 злочинів, дев’ять з десяти яких - тяжкі та особливо тяжкі.

«Головне у роботі податкової міліції – мінімізація втрат бюджету, а не ув’язнення злочинців. Ті, хто порушує закон, змушені будуть повернути державі все до копійки. І заплатити при цьому справедливі штрафи, - зазначив під час спілкування з журналістами Андрій Головач, - загалом на сьогодні, по всіх кримінальних справах, що порушено та розслідуються за матеріалами податкової міліції, відшкодовано бюджету майже півмільярда гривень».

Також Андрій Головач повідомив, що за січень-березень 2012 року до суду з обвинувальними висновками скеровано кримінальні справи по 631 злочину, які було порушено за матеріалами податкової міліції, з них більше 70 відсотків - тяжких та особливо тяжких.

Начальник податкової міліції України під час наради завдання активніше співпрацювати з працівниками митної служби задля більш ефективної протидії схемам незаконного формування та відшкодування податку на додану вартість під час експортно-імпортних операцій.