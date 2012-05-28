На Львівщині голова сільради попався на хабарі

Львів. 28 травня. УНІАН. На Львівщині під час одержання хабара затримано голову сільської ради Пустомитівського району області.

Про це повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю у взаємодії з прокуратурою області під час отримання хабара в сумі 40 тисяч доларів США затримали голову сільської ради Пустомитівського району Львівщини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, „порушено кримінальну справу стосовно голови однієї із сільських рад на Львівщині, який спільно із депутатом цієї ж ради вимагали 56 тисяч доларів США хабара”.



Прокуратурою Львівської області продовжується досудове слідство у кримінальній справі про обвинувачення депутата однієї з сільських рад, який вимагав хабар в розмірі 56 000 доларів США та одержав його частину в сумі 40 000 доларів США.

В межах розслідування даної кримінальної справи, здобуто достатні дані про причетність до вказаного вище злочину голови сільської ради.

Щодо останнього прокурором Львівської області порушено кримінальну справу, за фактом вимагання та одержання хабара в особливо великому розмірі вчинене за попереднім зговором групою осіб.

„Головну посадову особу територіальної громади затримано в порядку ст.115 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Вказаний хабар посадовці вимагали за сприяння у виділенні земельної ділянки на території відповідної сільської ради, площею 0,51га”, - інформує прокуратура області.

Санкція статті інкримінованої голові сільської ради передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.



