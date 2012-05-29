На Львівщині чоловік втратив пам’ять при загадкових обставинах
Міліція намагається встановити особу
Львів. 29 травня. УНІАН. На Львівщині працівники міліції намагаються встановити особу чоловіка, який, „побачивши яскравий спалах світла”, повністю втратив пам’ять.
Як повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, 25 лютого до Сколівського райвідділу міліції із Сколівської ЦРЛ скерували чоловіка без жодних документів. Чоловік розповідає, що „побачив яскравий спалах світла, після чого опинився у лісовому масиві, сидячи на пеньку”.
„Він не пам’ятає нічого, що відбувалося з ним, до побаченого спалаху світла. Пізніше чоловік почув шум транспортних засобів і вийшов до автодороги Чоп-Київ при в’їзді у Сколе та пішки дійшов до лікарні», - повідомляють правоохоронці.
«На вигляд чоловікові 50-60 років, розмовляє російською мовою, а також володіє українською. На зріст 165 сантиметрів, середньої статури. На лівій руці відсутній вказівний та середній палець», - зазначається у повідомленні.
Міліція просить допомогти у встановленні особи чоловіка, який втратив пам‘ять при загадкових обставинах.