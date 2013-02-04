У Львові відбудеться міжнародний форум „Галицька кухня”

Львів. 4 лютого. УНІАН. У Львові з 13 – 14 березня буде проходити Міжнародний кулінарний форум «Галицька кухня: славні традиції, велике майбутнє».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, у рамках форуму відбудуться ярмарок галицьких продуктів та тематична науково-практична конференція. Участь у форумі візьмуть кілька десятків рестораторів, кухарів, науковців, письменників, журналістів з України та Польщі. Вони не лише виступатимуть із доповідями, але й дискутуватимуть про те, чим на загал є галицька кухня.

Ярмарок галицьких продуктів відбудеться 14 березня у дворику Музею Ідей на вулиці Валовій або в подвір’ї міської Ратуші у Львові.

Фінальним акордом форуму стане українсько-польська гастрономічна дуель. Двоє кухарів – один з України, один із Польщі – прилюдно готуватимуть ту саму страву, але за своїми власними рецептами.

До форуму буде видано спеціальний випуск Незалежного культурологічного часопису «Ї», присвячений історії галицької кухні. За матеріалами конференції Історичний факультет Львіського національного університету ім. Франка планує видати окремий вісник.

Організаторами заходу виступили - Клуб галицької кухні, історичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, Львівський туристичний альянс та Львівська міська рада. В організації форуму допомагають Музей Ідей, Незалежний культурологічний часопис «Ї», «Вінтаж Бутік Готель», «Кумпель Груп» і «Кумпель Тур», а також «Самогонна ресторація» з Тернополя.