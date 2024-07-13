Діденко закликала не сподіватися на швидке послаблення, адже спека буде тривалою.

Українцям варто готуватися до тривалої спеки. Найближчими днями вона досягне свого піку.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, таку сильну спеку треба перетерпіти, але не варто плекати марних сподівань на швидке послаблення.

"Треба розуміти, усвідомлювати і готуватися до тривалої спеки. Найближчими днями справді в Україні очікується пік надзвичайної спеки, до +35+40 і вище. Без дощів, із палючим сонцем, високою пожежною небезпекою та ймовірними маломасштабними смерчами", - зазначила Діденко. Відео дня

За її словами, деяке полегшення, зниження температури повітря на кілька градусів, можливе на заході, півночі України та на Вінниччині впродовж 18-20 липня.

Південь, схід та більшість центру все одно належатимуть області надзвичайної спеки. А незначне послаблення спеки на півночі може знову змінитися її посиленням. Лише в західних областях все ж повітря буде на кілька градусів милосерднішим.

"У Києві пік спеки передбачається 14, 15 та 16 липня. До +36+39 градусів. Без опадів. Невелике послаблення можливе 18-20 липня. Проте надалі в столиці знову ймовірне підвищення температури повітря", - зазначила Діденко.

Погода 13 липня

Як повідомляв УНІАН, спекотна погода в Україні триває, а температура і не думає знижуватися. Субота, 13 липня, не стане винятком. Сьогодні по всій країні очікується надзвичайна спека та пекуче сонце, а грози можуть бути лише на крайньому заході країни.

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