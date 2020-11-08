Без злив, але з туманами: якою буде погода в Україні найближчими днями – прогноз синоптика

Сильних дощів в Україні найближчим часом не очікується.

Погода в Україні / фото УНІАН

Найближчими днями в Україні опадів не очікується, при цьому температура повітря буде поступово знижуватися.

Читайте також На вихідних в Україні буде прохолодно і сухо, у деяких областях з'явитися сонце (карта)Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначила Діденко, сильних дощів в Україні найближчим часом не очікується, можливі тумани.

«Всім ледарям можна якраз підігнати «хвости», щось демонтувати, прибрати, словом, на голову нічого не буде капати. Хіба що тумани заволочать видимість... але прибрати на балконі або у дворі тумани з романтичними серпанками явно не завадять», – зазначила вона.

Синоптик додала, що 9 листопада протягом дня температура повітря становитиме +7+12 градусів, на Півдні +10+14 градусів. Надалі буде ставати холодніше на 2-5 градусів, поки в другій половині тижня не з'являться нічні морози.

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