Арктичне повітря принесе до України перші морози - синоптик
На вихідних - без опадів.
Антициклон Ramesh заблокує дощі на всі вихідні в Україні. Очікуються тумани.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
На вихідних в Україні буде прохолодно і сухо, у деяких областях з'явиться сонце (карта)
"ВІтер північно-західний, помірний, часом поривчаcтий. Температура повітря на суботу-неділю трохи підвищиться, протягом дня +8...+13 градусів, на півдні +12...+15 градусів", - написала вона.
У Києві 7-8 листопада дощів не буде, але очікується туман.
У нічні години передбачається +5...+7 градусів, протягом дня +10 градусів.
"На наступному тижні почне затікати до нас повітря арктичного походження, з'являться перші морози", - попередила Діденко.
Прогноз погоди на зиму 2020 року
Нинішня зима, за прогнозами синоптиків, теж буде аномальною, як і минула.
За прогнозами світових кліматичних центрів очікується, що середня температура за сезон може бути на 2 градуси вищою, ніж на початку цього століття.
За словами завідувача відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух, на погоду в Україні буде сильно впливати холодна течія в тропіках Тихого океану.
"Коли вона розвивається, то спостерігається похолодання. І вона впливає на загальну циркуляцію атмосфери... Може бути дуже тепло як для зими. Але можуть бути й вторгнення холодного повітря. Тому короткочасні морози не відкидаються", - попереджає вона.
Що стосується опадів, то їхній дефіцит в Україні буде зберігатися.
- Вінниця+7°... +5°
- Дніпро+8°... +6°
- Донецьк+8°... +6°
- Житомир+9°... +6°
- Запоріжжя+10°... +7°
- Івано-Франківськ+10°... +6°
- Київ+9°... +6°
- Кропивницький+9°... +5°
- Луганськ+8°... +5°
- Луцьк+9°... +6°
- Львів+7°... +5°
- Миколаїв+11°... +6°
- Одеса+11°... +7°
- Полтава+9°... +5°
- Рівне+8°... +7°
- Сімферополь+10°... +3°
- Суми+9°... +4°
- Тернопіль+7°... +6°
- Харків+9°... +4°
- Херсон+9°... +5°
- Хмельницький+9°... +6°
- Черкаси+9°... +5°
- Чернігів+9°... +4°
- Чернівці+10°... +7°