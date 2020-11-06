Арктичне повітря принесе до України перші морози - синоптик

На вихідних - без опадів.

Наступного тижня на українців чекає трохи зимна погода / provse.today

Антициклон Ramesh заблокує дощі на всі вихідні в Україні. Очікуються тумани.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"ВІтер північно-західний, помірний, часом поривчаcтий. Температура повітря на суботу-неділю трохи підвищиться, протягом дня +8...+13 градусів, на півдні +12...+15 градусів", - написала вона.

У Києві 7-8 листопада дощів не буде, але очікується туман.

У нічні години передбачається +5...+7 градусів, протягом дня +10 градусів.

"На наступному тижні почне затікати до нас повітря арктичного походження, з'являться перші морози", - попередила Діденко.

Прогноз погоди на зиму 2020 року

Нинішня зима, за прогнозами синоптиків, теж буде аномальною, як і минула.

За прогнозами світових кліматичних центрів очікується, що середня температура за сезон може бути на 2 градуси вищою, ніж на початку цього століття.

За словами завідувача відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух, на погоду в Україні буде сильно впливати холодна течія в тропіках Тихого океану.

"Коли вона розвивається, то спостерігається похолодання. І вона впливає на загальну циркуляцію атмосфери... Може бути дуже тепло як для зими. Але можуть бути й вторгнення холодного повітря. Тому короткочасні морози не відкидаються", - попереджає вона.

Що стосується опадів, то їхній дефіцит в Україні буде зберігатися.