Атмосферний фронт несе похолодання в Україну - синоптик

Також у західних та північних областях дощитиме.

В Україні похолодає / фото УНІАН

У четвер, 5 листопада, до України прийде атмосферний фронт.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, атмосферний фронт принесе дощі в західні та північні області України, а на Заході після його проходження 5-го жовтня похолоднішає до +5+9 градусів.

Прогноз синоптика Владислава Білика на найближчі дні