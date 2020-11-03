Атмосферний фронт несе похолодання в Україну - синоптик
Також у західних та північних областях дощитиме.
У четвер, 5 листопада, до України прийде атмосферний фронт.
Сьогодні Україну заллють дощі, місцями зливи (карта)
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її прогнозом, атмосферний фронт принесе дощі в західні та північні області України, а на Заході після його проходження 5-го жовтня похолоднішає до +5+9 градусів.
Прогноз синоптика Владислава Білика на найближчі дні
- За прогнозом начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислава Білика, морози на території України можуть спостерігатися з 5-6 листопада, мокрий сніг у Карпатах можливий найближчими днями.
- Синоптик зазначив, що найближчі чотири дні погода істотно не зміниться: нічні температури 3-8 градусів, удень – 9-15 градусів тепла.
- Він додав, що з 5-6 листопада дощі фактично припиняться і почнеться період похолодання.
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