Атмосферний фронт несе похолодання в Україну - синоптик

15:57, 3 листопада 2020
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Також у західних та північних областях дощитиме.

В Україні похолодає / фото УНІАН
В Україні похолодає / фото УНІАН

У четвер, 5 листопада, до України прийде атмосферний фронт.

Сьогодні Україну заллють дощі, місцями зливи (карта)

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, атмосферний фронт принесе дощі в західні та північні області України, а на Заході після його проходження 5-го жовтня похолоднішає до +5+9 градусів. 

Прогноз синоптика Владислава Білика на найближчі дні

  • За прогнозом начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислава Білика, морози на території України можуть спостерігатися з 5-6 листопада, мокрий сніг у Карпатах можливий найближчими днями.
  • Синоптик зазначив, що найближчі чотири дні погода істотно не зміниться: нічні температури 3-8 градусів, удень – 9-15 градусів тепла.
  • Він додав, що з 5-6 листопада дощі фактично припиняться і почнеться період похолодання.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко

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Теги: погодасиноптикпохолодання в Україніпогода в Україні
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