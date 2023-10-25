Синоптик зазначила, що з кожного правила завжди є винятки.

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою в Україні буде зима цього року.

"За інформацією наших кліматологів (і не тільки наших, а й світових), є глобальна тенденція до того, що ось цей холодний період в нашому регіоні стає менш інтенсивним, менше період дуже морозної погоди. І в процентному відношенні, звичайно, більше шансів, що зима буде теплою", - сказала вона в інтерв'ю Radio NV.

Синоптик зазначила, що з кожного правила завжди є винятки.

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"У нас був вересень з рекордно високими значеннями температури. В цілому у нас тривало метеорологічне літо в Україні і в багатьох європейських країнах теж. І зараз бачимо, що кілька днів тому у нас також були температурні рекорди в багатьох областях, навіть в Одеській області — +30 і вище градусів було в денні години на вихідних. Тому тенденція зберігається. І в процентному порівнянні вчені говорять, що є ймовірність, що буде більш тепла зима, в порівнянні з нормою. Цього абсолютно не виключають", - заявила Птуха.

Погода взимку - прогноз синоптиків

Таїнство зустрічі 2024 року знову може виявитися "не зимовим" для українців - без снігу та притаманних сезону новорічних морозів. Про це заявила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

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