За її словами, черговий циклон переважно виражатиметься у вигляді дощу.

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, скільки ще часу будуть продовжуватимуться дощі в Україні.

"Дійсно, на територію України зараз прийшов циклон з системою атмосферних фронтів. І, відповідно, зараз у багатьох регіонах у нас дощ. Найменше опадів зараз хіба що на півдні - Одеська, Миколаївська, Херсонська області. А на решті території, звичайно, у нас майже скрізь дощі різної інтенсивності", - сказала вона в інтерв'ю Radio NV.

Вона нагадала, що у багатьох областях сьогодні було оголошено перший рівень небезпеки, адже можуть бути значні дощі.

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"Це означає, що протягом дня може бути більше 15 міліметрів опадів. Відповідно, будемо до цього готові. Надалі вже дощ буде трошки стихати. Завтра його інтенсивність вже зменшиться. Але розслаблятися ще зарано, тому що потім, вже 27-28 [жовтня] знову приходить черговий атмосферний фронт з південного заходу. Навіть черговий циклон з атмосферними фронтами з південного заходу. Спочатку його вплив відчує Закарпаття, Карпати, західні області, а потім він вже зміститься до центральних і північних областей", - розповіла Птуха.

За її словами, черговий циклон переважно виражатиметься у вигляді дощу.

"Звичайно, окремі пориви вітру також будуть. Але якогось різкого похолодання - не [відбудеться], тому що в його системі немає холодного повітря", - додала вона.

Погода в Україні - деталі

У четвер, 26 жовтня, погода в Україні буде дощовою. Опади не покинуть українські міста, а лише перемістяться.

"Завтра (26 жовтня – УНІАН) повітря в Україні залишатиметься вологим. Ще б пак! Після дощів і туманів! Циклон сьогоднішній буде поступово переміщатися в східному напрямку, захоплюючи за собою атмосферні фронти", - повідомила синоптик Наталія Діденко.

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