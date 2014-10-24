ЮНЕСКО підтвердила, що Крим - це Україна

Про це повідомив заступник голови українського МЗС Сергій Кислиця у своєму Twitter.

"ЮНЕСКО підтвердило приналежність Автономної Республіки Крим Україні, що б Росія не говорила і як би не викручувалася", - написав Кислиця.

За його словами, позиція організації визначилася під час обговорення "щодо проекту України та партнерів" - 22 країни проголосували за постанову, що визнає Крим українським. Проти виступили Росія, Куба та Китай.

Також Кислиця висловив подяку за наполегливість Рефату Чубарову, який був членом української делегації.

Читайте такожРада ЄС засуджує переслідування кримських татар на території окупованого півостроваКрім того, він процитував представницю Росії Елеонору митрофанову, яка заявила, що "в Криму 3 державні мови, але згідно з законом, навчання російською обов'язкове", і що "ЮНЕСКО може приїхати до Криму тільки з дозволу РФ".

Загалом же представник українського МЗС вважає ухвалене рішення важливим не тільки для статусу Криму, а й для подальшої долі самого ЮНЕСКО.