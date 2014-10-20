Трасу Київ-Одеса перекрили, люди протестують проти підкупу виборців

Про це повідомляє один з активістів Народного руху «За чесні вибори!» Віталій Речиц, що бере участь в акції.

Майже дві сотні громадян зібралося біля ресторану «Батьківська хата», який належить «співаючому ректору» Михайлові Поплавському, оскільки з різних джерел надходила інформація, що саме тут знаходиться центр скупки голосів.

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Пікетувальники тримають в руках плакати та транспаранти «Президент, захисти вибір!», «Аваков, наведи лад на 101 окрузі», «Поплавок, скуповуй худобу, а не виборців!», «Поплавський - чемодан, вокзал, Черкаси!», «Ні підкупу!», «Кіровоградці не продаються!», «Підкуп - це злочин».

Активісти громадських організацій, які займаються моніторингом виборчого процесу, вже звинувачували Михайла Поплавського у підкупі голосів у 2013 році, коли був обраний народним депутатом на довиборах по округу № 194 у Черкаській області.

Раніше "Координаційна рада сил Майдану Черкащини" навіть поширила звернення до кіровоградців з закликом не продавати свої голоси. Михайло Поплавський відразу ж подав до суду на активістів. Примітно, що суддя, яка завела справу - дружина начальника Голованівського штабу Михайла Поплавського.

Як відомо, 19 жовтня Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян". Документ посилює кримінальну відповідальність за підкуп виборця, учасника референдуму.

"Пропозиція, обіцянка або надання виборцю неправомірної вигоди за будь-які дії, пов'язані з реалізацією їм виборчого права, караються обмеженням волі на строк до 3-х років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років ", - йдеться в законі.