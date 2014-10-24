Висновки Європейської Ради щодо України. Текст

Водночас глави держав та урядів країн ЄС також обговорили і низку зовнішньополітичних загроз, серед яких, зокрема, питання української кризи, передає Європейська правда.

Наводимо повний текст висновків Європейської ради.

"Нагадуючи про свої висновки від 30 серпня, Європейська Рада вітає Мінський протокол від 5 вересня та Мінський меморандум від 19 вересня як кроки на шляху до раціонального політичного розв’язання кризи, що має ґрунтуватися на шані незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Вона очікує на повне залучення усіх сторін у виконання зобов’язань у рамках Мінських документів, зокрема тих, що стосуються припинення вогню, встановлення всеохопного порядку щодо прикордонного контролю та проведення дочасних виборів у Донецьку і Луганську у відповідності до українського законодавства.

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Європейська Рада розглядає проведення так званих "президентських" і "парламентських" виборів самопроголошеною владою регіону як таке, що суперечитиме букві і духу Мінського протоколу; такі "вибори" не будуть визнані. Також Європейська Рада нагадує про свій заклик негайно надати безпечний і безперешкодний доступ до місця падіння літака малайзійських авіаліній МН17.

Європейський Союз очікує, що Російська Федерація шануватиме національний суверенітет і територіальну цілісність України. Також вона сподівається, що Росія зробить свій внесок у політичну стабілізацію та економічне відновлення України. Європейська Рада вкотре нагадує, що вона не визнає незаконну анексію Криму.

Російська Федерація має усвідомити свою відповідальність за повне впровадження Мінських угод. Зокрема, російська влада має запобігати будь-якому потраплянню військової сили, зброї або бойовиків зі своєї території в Україну. Вона має скористатися своїм впливом, аби забезпечити добросовісне виконання сепаратистами зобов’язань, досягнутих у Мінську. Окрім того, Москва має підтримати зусилля ОБСЄ, спрямовані на здійснення контролю.

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Європейський Союз і його країни-члени повністю підтримують політичне розв’язання кризи в Україні. Така підтримка може включати, зокрема, зміцнення спостережних спроможностей ОБСЄ, збільшення гуманітарної допомоги та заохочення і допомоги Україні у процесі реформ – зокрема, тих, що стосуються децентралізації та захисту прав осіб, які належать до національних меншин.

Європейська Рада вітає прийдешнє тимчасове застосування Угоди про асоціацію. Вона підкреслює важливість суворого дотримання Російською Федерацією, Україною та Європейським Союзом зобов’язань, зазначених у спільній міністерській заяві від 12 вересня.

Говорячи про парламентські вибори, які відбудуться в Україні 26 жовтня, Європейська Рада нагадує про своє бажання підтримати країну, оскільки вона проводить політичну та економічну реформу, включаючи реформу в енергетичному секторі, у відповідності до зобов’язань, які взяли на себе обидві сторони у рамках Угоди про асоціацію.

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Також Європейська Рада вітає прогрес у розв’язанні української енергетичної кризи. Вона очікує на завершення тристоронніх перемовин між Російською Федерацією, Україною та Європейською Комісією.

Європейська Рада нагадує про попередні рішення ЄС щодо обмежувальних заходів. Вона слідкуватиме за ситуацією в Україні, аби, за потреби, визначити подальший напрям дій".