Україна закликає РФ засудити спроби бойовиків провести власні "вибори" на Донбасі

В.о. заступника Постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй Олександр Павліченко заявляє, що Україна закликає Росію засудити спроби бойовиків провести свої “вибори” на Донбасі 2 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Нью-Йорку під час чергового засідання Ради безпеки ООН, на якому розглядалася ситуація в Україні.

“Ми хочемо закликати Росію та проросійських сепаратистів виконати угоду (Мінські домовленості про припинення вогню), яку вони підписали. Зокрема, ми попереджуємо їх, що вони повинні утримуватись від будь-яких провокацій, спрямованих на те, щоби перешкодити майбутнім виборам”, - сказав Павліченко.

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Разом з тим він наголосив, що українська влада зробить все можливе для проведення справедливих та прозорих виборів не тільки 26 жовтня, а й 7 грудня в окремих частинах Донбасу у відповідності до міжнародних стандартів та українського законодавства.

Також він відзначив, що проведення цих виборів є невід’ємною частиною мирного процесу, а також додав, що вони необхідні “для забезпечення всеохоплюючого діалогу на загальнонаціональному рівні”.

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“Закликаємо Росію беззастережно засудити спроби незаконних збройних формувань провести “свої власні вибори” 2 листопада… Москва повинна дати чітко зрозуміти ватажкам бойовиків, що ці кроки завадять мирному процесу”, - підкреслив Павліченко.