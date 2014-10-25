Голомша: Справа про отруєння Ющенка не "рухається"

Про це колишній керівник слідчої групи з розслідуваня резонансних справ ГПУ Микола Голомша заявив у коментарі УНІАН.

"Після того як мене відсторонили, можна сказати вона (справа) взагалі не рухалась", - сказав Голомша.

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Нагадаємо, 2 липня 2009 року замгенпрокурора Голомшу усунули від розчлідування справи про отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка.

Яко повідомляв УНІАН, Генпрокурор Віталій Ярема 24 жовтня звільнив Голомшу з посади першого заступника генерального прокурора, як чиновника, який потрапляє під дію закону про очищення влади (люстрацію)