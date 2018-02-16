Юлія Тимошенко: Гібридний мир не повинен стати відповіддю на гібридну війну

Тимошенко під час дискусії нагадала, що Росія анексувала Крим й окупувала частину Донбасу.

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала шукати нові рішення і стратегії для припинення гібридної війни Росії проти України, а також для уникнення запровадження гібридного миру.

Про це вона заявила, виступаючи під час панельної дискусії «Нові загрози вимагають нового лідерства», яка проходила в рамках Мюнхенської безпекової конференції у Німеччині.

«Прагнення мого народу бути частиною Європи, бути частиною НАТО не пройшли безкарно. Росія почала проти нас війну. Було анексовано частину нашої території – Крим і окуповано частину нашої східної території – Донбас», – наголосила лідер «Батьківщини».

«Якби 10 років тому мені сказали, що на нас підуть війною, я б відповіла, що це божевілля. Але це сталося. У нас вбито понад 10 тисяч людей, зокрема тисячу жінок та дітей. Це велика трагедія», – сказала Юлія Тимошенко.

За її словами, Україна – це абсолютно мирна держава.

Читайте такожТимошенко розповіла про участь "Батьківщини" у розробці стратегії повернення миру в Україну«І саме тому українці запитують, чому не діє Будапештський меморандум, який надав гарантії недоторканності нашої території і наших кордонів. Тоді Україна добровільно відмовилась від третього за потужністю ядерного потенціалу. Чому четвертий рік йде війна, гібридна війна? У цих умовах ми мусимо зробити все можливе для того, щоб відповіддю на гібридну війну не став гібридний мир», – заявила Тимошенко.

На її переконання, такий гібридний мир є недопустимим.

Нагадаємо, що 16-18 лютого Юлія Тимошенко та заступник Голови партії, голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря беруть участь у Мюнхенській безпековій конференції, яка проходить у місті Мюнхен (Німеччина).

Як відомо, Мюнхенська безпекова конференція є найпрестижнішою унікальною платформою у світі для міжнародної еліти у сфері безпекової політики та проводиться щорічно з 1963 року.