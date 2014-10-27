ЦВК: Вибори до Ради відбулися

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.

Він зазначив, що в історії українського парламенту вже був випадок, коли Верховна Рада працювала не у повному конституційному складі - менш ніж 450 народних депутатів. Це, зокрема, Верховна Рада другого скликання, яка в 1996 році прийняла Конституцію України.

Читайте такожДо Ради проходять лише сім партій, Гриценко та Тігіпко за бортом - дані трьох екзит-полів“Я хочу звернути увагу на той момент, що хоча у 12 округах Криму, 9 округах Донецької області, в 6 округах Луганської області та в двох округах Севастополя ЦВК не отримає результатів, і таких результатів не отримають 27 народних депутатів-мажоритарників, але це не означає, що склад парламенту є нелегітимним. Рівно 20 років тому, в 1994-му, Верховна Рада другого скликання була обрана у кількості 388 осіб. Але ніхто її не вважав нелегітимною. Ця Верховна Рада прийняла Конституцію, а в 1997 році ратифікувала великий договір між Україною та Росією. Тому Верховна Рада України є обраною. Вона відбулася. Восьме скликання чекає на початок своєї роботи. І це, я думаю, буде досить скоро”, - зазначив Магера.