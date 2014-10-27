ЦВК: Вибори до Ради відбулися

00:20, 27 жовтня 2014
Політика
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Вибори до Верховної Ради відбулися, незважаючи на те, що в парламенті не буде 450 народних депутатів.

ЦВК визнала вибори такими, що відбулися

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.

Він зазначив, що в історії українського парламенту вже був випадок, коли Верховна Рада працювала не у повному конституційному складі - менш ніж 450 народних депутатів. Це, зокрема, Верховна Рада другого скликання, яка в 1996 році прийняла Конституцію України.

Читайте такожДо Ради проходять лише сім партій, Гриценко та Тігіпко за бортом - дані трьох екзит-полів“Я хочу звернути увагу на той момент, що хоча у 12 округах Криму, 9 округах Донецької області, в 6 округах Луганської області та в двох округах Севастополя ЦВК не отримає результатів, і таких результатів не отримають 27 народних депутатів-мажоритарників, але це не означає, що склад парламенту є нелегітимним. Рівно 20 років тому, в 1994-му, Верховна Рада другого скликання була обрана у кількості 388 осіб. Але ніхто її не вважав нелегітимною. Ця Верховна Рада прийняла Конституцію, а в 1997 році ратифікувала великий договір між Україною та Росією. Тому Верховна Рада України є обраною. Вона відбулася. Восьме скликання чекає на початок своєї роботи. І це, я думаю, буде досить скоро”, - зазначив Магера.

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