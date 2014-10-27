Українці в Парижі віддали перевагу "Народному фронту"
07:20, 27 жовтня 2014Політика
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На виборчій дільниці в Парижі громадяни України, які взяли участь у голосуванні за новий склад Верховної Ради, віддали перевагу «Народному фронту»: за цю політсилу у французькій столиці проголосували 26,5 відсотків українців.
REUTERS
Як передає Радіо Свобода, про це повідомила журналіст Алла Лазарєва.
За її даними, на другому місці – «Самопоміч» (26,1), на третьому – «Блок Петра Порошенка» (16,5). Крім того, високий результат здобули «Правий сектор» (11,6), «Громадянська позиція» (5,7) і ВО «Свобода» (5,5).
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