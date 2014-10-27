Українці в Парижі віддали перевагу "Народному фронту"

Як передає Радіо Свобода, про це повідомила журналіст Алла Лазарєва.

За її даними, на другому місці – «Самопоміч» (26,1), на третьому – «Блок Петра Порошенка» (16,5). Крім того, високий результат здобули «Правий сектор» (11,6), «Громадянська позиція» (5,7) і ВО «Свобода» (5,5).

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