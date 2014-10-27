Вранці бойовики поновили обстріли Донецька

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні також наголошується, що в даний час ситуація з продовольчим забезпеченням у місті задовільна, в торговій мережі представлені групи як продовольчих, так і непродовольчих товарів, а також товари першої необхідності.

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