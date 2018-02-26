Солом'янський суд арештував нерухомість Труханова – джерело

Сьогодні суд залишив Труханову запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Солом'янський районний суд міста Києва ухвалив рішення про арешт нерухомого майна міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

Про це УНІАН повідомило джерело у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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За інформацією джерела, під дію рішення суду про арешт потрапила нерухомість Труханова.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем під час купівлі міськрадою приміщення заводу «Краян», Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра Голубова. Сьогодні, 26 лютого, апеляційний суд залишив Труханову запобіжний захід, обраний судом першої інстанції.

Ще одному фігуранту «справи «Краян», заступнику міського голови Одеси Павлу Вугельману суд обрав аналогічний запобіжний захід. Його взяли на поруки народні депутати Олександр Пресман з групи «Відродження» та Юрій Мірошниченко з фракції «Опозиційний блок».