Апеляційний суд залишив запобіжний захід меру Одеси Труханову у вигляді особистої поруки

Прокурори клопотали про арешт Труханова з можливістю внесення застави у розмірі понад 50 мільйонів гривень.

Апеляційний суд міста Києва залишив без змін рішення суду першої інстанції про застосування до міського голови Одеси Геннадія Труханова запобіжного заходу у вигляді особистої поруки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий суддя Валерій Лашевич.

Варто зазначити, що частину рішення не було чути, оскільки частина присутніх у судовій залі почала кричати «Ганьба!».

Під час розгляду скарги сторона обвинувачення заявляла, зокрема, що Труханов може впливати на свідків та переховуватися від органу досудового розслідування. Труханов та його адвокат відкинули ці заяви прокурора. Разом з тим головуючий суддя Лашевич уточнив у прокурора, чи порушував Труханов взяті процесуальні зобов’язання з моменту ухвалення рішення Солом’янським райсудом Києва щодо взяття мера Одеси на особисті поруки. Прокурор відповів на це, що у нього немає такої інформації. При цьому зазначив, що апеляційна скарга не стосується періоду, про який запитував суддя.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Апеляційний суд Києва почав розгляд скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення суду першої інстанції щодо встановлення запобіжного заходу міському голові Одеси Труханову у вигляді особистої поруки. Прокуратура просила змінити запобіжний захід на тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі понад 50 млн грн.

15 лютого Труханову, якого підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем під час купівлі міськрадою приміщення заводу «Краян», Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра Голубова.

Ще одному фігуранту «справи «Краян», заступнику міського голови Одеси Павлу Вугельману суд обрав аналогічний запобіжний захід. Його взяли на поруки народні депутати Олександр Пресман з групи «Відродження» та Юрій Мірошниченко з фракції «Опозиційний блок». Прокурори просили обрати запобіжний захід Труханову у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн грн, Вугельману – у вигляді 30 млн грн застави.