Найбагатшими людьми Росії виявилися євреї і українці

Згідно з аналізом Ленты.ру, сумарний капітал етнічних українців і євреїв у списку найбагатших людей Росії становить 192,7 мільярда доларів, тоді як етнічні росіяни володіють капіталом у 165 мільярдів.

Євреї і українці з капіталом 122,3 мільярда і 70,4 мільярда займають в рейтингу друге і третє місце відповідно.

Для складання рейтингу журналісти вивчили рейтинг журналу Forbes «200 найбагатших бізнесменів Росії-2014» і проаналізували його етнічну структуру.

Всього серед найбагатших бізнесменів Росії налічується 22 етноси, що є доволі представницьким. Сумарна чисельність цих етносів у Росії становить 126,4 мільйона, тобто більшість населення країни.

Читайте такожАхметов вилетів із сотні найбагатших людей світу - ЗМІСеред найбагатших бізнесменів Росії в 2014 році виділяються такі групи етносів:

1. «Велика трійка» - кількість представників обчислюється десятками: росіяни, євреї та українці.

2. «Середній склад» - татари, вірмени, гірські євреї, азербайджанці, інгуші, чеченці, осетини, узбеки.

3. «Поодинокі представники» - аварці, араби, білоруси, греки, грузини, кабардинці, казахи, курди, лезгини, литовці, молдавани.

Як видно з дослідження, найчастіше представництво в списку найбагатших бізнесменів не збігається з часткою цього етносу в населенні Росії. Лідирують гірські євреї: з 762 громадян Росії цієї національності шестеро людей потрапили в список Forbes. Ну а частка росіян, хоч і найбільша в цілому, майже вдвічі менше їхньої частки в населенні країни.

Після виходу дослідження російський історик, член Ради з прав людини при президенті Росії Микола Сванідзе запідозрив авторів у нацизмі.

Такий підхід до написання матеріалів, на його думку, "загрожує розпалюванням ворожнечі".

«Взагалі, що це таке? Це якийсь, на мій погляд, такий расистський, а то і нацистський підхід. Зовсім древній і архаїчний. І, загалом, на потребу людям, які саме в етнічному походженні бізнесменів, політиків, артистів, економістів шукають відповіді на питання, чому саме їм погано живеться на цьому світі», - вважає він.