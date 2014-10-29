Донбас приречений на смерть - луганський журналіст

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV.

Журналіст, який народився і виріс на Донбасі, вважає що повернути цю територію буде вкрай важко.

"Після такої тривалої процедури постійного "інфікування", треба щонайменше такий же "карантин". Ті міста, які не пустили до себе терористів, а проголосували, ті (більш-менш визначилися, - Ред.). Але дуже важко сказати, хто як голосував. Мені казали, що таких фальсифікацій не бачили навіть в "найвопіющіє" вибори. Відбувалися вони на тій же електоральній базі Партії регіонів ще 2007 року", - розповів журналіст і додав, що на його думку, одіозним регіоналам, "дозволили" потрапити у нову Раду.

"Ми вже бачимо велику кількість одіозних фігур, які мають сісти за розкрадання, корупцію, заклики до зміни устрою", - підкреслив Іванов, зазначивши, що вбачає у цьому певні домовленнності.

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Майбутнього у Донбасу нема, говорить журналіст, територія приречена на вимирання.

"Донбас приречений на смерть. Росії він не потрібен, він дотаційний. Він на межі техногенної катастрофи, там клімат помінявся, бо під землею великі ніші через незаконні видобування. Мета людей там, які нині там панують, – дограбувати, збільшити свої статки і втекти до Росії", - сумно резюмував Іванов.