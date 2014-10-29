ООН у листопаді нагодує 120 тисяч українців
02:38, 29 жовтня 2014Політика
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З 1 листопада у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН виділить Україні продовольство для 120 тис. осіб.
REUTERS
Про це говориться у повідомленні ООН в Twitter.
"Всесвітня продовольча програма ООН нарощує допомогу Україні. З 1 листопада розпочнеться операція із забезпечення продуктами 120 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.
Всемирная продовольственная программа ООН наращивает помощь Украине. С 1 ноября начнется операция по обеспечению продуктами 120 000 чел
— ООН (@UnitedNationsRU) 28 Жовтень 2014
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