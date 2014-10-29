ЦВК опрацювала 99% електронних протоколів

Центральна виборча комісія опрацювала вже 99% електронних протоколів дільничних виборчих комісій про підсумки голосування на позачергових парламентських виборах 26 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до інформації, яка розміщена на електронному табло у прес-центрі ЦВК, бар`єр у 5% долають шість партій: ”Народний фронт” набирає 22,17% голосів виборців, партія “Блок Петра Порошенка” - 21,81%, “Самопоміч” - 10,99%, “Опозиційний блок” - 9,38%, Радикальна партія - 7,44%, “Батьківщина” - 5,68%. Читайте такожПорошенко про результати виборів: "ми повинні не святкувати, а нарешті розпочати реформи" Загалом пораховано 15 млн 619 тис. 655 голосів виборців.

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