У мережі з'явилося відео, як "суд" бойовика Мозгового виносить смертний вирок

21:40, 30 жовтня 2014
Політика
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У мережі з'явилося відео, де "народний суд" (самоназва) виносить смертний вирок чоловікові на ім'я Ігор Ананьєв.

Бойовики розстрілюють людей без суду та слідства

Запис, імовірно, виклали самі бойовики, про що свідчить назва каналу, а також монтаж і звукоряд відео, які спрямовані на формування у глядача позитивної оцінки зображених подій.

Судячи з останньої частини запису, чоловікові інкримінують зґвалтування.

Читайте такожЛюдей, які вийшли на мітинг в окупованому "козаками" Антрациті, погрожують наступного разу розстрілятиЗМІ регулярно публікують повідомлення про застосування бойовиками розстрілу без суду та слідства.

Ще на початку червня бойовик "Бєс" інсценував розстріл двох заручників у Горлівці. Пізніше інший бойовик Ігор Гіркін опублікував "указ" про розстріл мародерів.

Кілька днів тому голова Луганської ОДА Геннадій Москаль повідомляв, що 43-річного депутата сільської ради Кримського Геннадія Хитренка бойовики розстріляли з автомата у власному дворі.

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