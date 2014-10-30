У мережі з'явилося відео, як "суд" бойовика Мозгового виносить смертний вирок

Запис, імовірно, виклали самі бойовики, про що свідчить назва каналу, а також монтаж і звукоряд відео, які спрямовані на формування у глядача позитивної оцінки зображених подій.

Судячи з останньої частини запису, чоловікові інкримінують зґвалтування.

Читайте такожЛюдей, які вийшли на мітинг в окупованому "козаками" Антрациті, погрожують наступного разу розстрілятиЗМІ регулярно публікують повідомлення про застосування бойовиками розстрілу без суду та слідства.

Ще на початку червня бойовик "Бєс" інсценував розстріл двох заручників у Горлівці. Пізніше інший бойовик Ігор Гіркін опублікував "указ" про розстріл мародерів.

Кілька днів тому голова Луганської ОДА Геннадій Москаль повідомляв, що 43-річного депутата сільської ради Кримського Геннадія Хитренка бойовики розстріляли з автомата у власному дворі.