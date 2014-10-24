Москаль просить нагородити розстріляного бойовиками депутата з Кримського
Голова Лууганської ОДА Геннадій Москаль просить Президента відзначити державною нагородою сільського депутата з визволеного села, котрого бойовики розстріляли за проукраїнські висловлювання.
Про це повідомляється на офіційному сайті Москаля.
"С.Кримське Новоайдарського району було звільнене від козаків так званого “Всевеликого войска донского” минулої суботи (18 жовтня). Після того, як у село зайшли підрозділи Збройних сил України та міліції, з’ясувалося, що бойовики жорстоко розправилися з місцевими мешканцями, котрі підтримували Україну", - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, двох чоловіків (батька та сина) затримали й катували в підвалі, один із них через це отримав психічні розлади. Ще одного місцевого мешканця — 43-річного депутата сільської ради Геннадія Хитренка — бойовики розстріляли з автомата у власному дворі
Читайте такожБіля Донецька терористи розстріляли "швидку": медики та пацієнт загинули"Хитренко неодноразово висловлювався, що Кримське залишиться в Україні, за що й поплатився життям", - повідомив Москаль.
Голова Луганської ОДА направив подання Президенту України Петру Порошенку з проханням посмертно відзначити Хитренка Геннадія Дмитровича державною нагородою за проявлену мужність, героїзм та самопожертву в ім’я незалежності України.