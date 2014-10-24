Москаль просить нагородити розстріляного бойовиками депутата з Кримського

Про це повідомляється на офіційному сайті Москаля.

"С.Кримське Новоайдарського району було звільнене від козаків так званого “Всевеликого войска донского” минулої суботи (18 жовтня). Після того, як у село зайшли підрозділи Збройних сил України та міліції, з’ясувалося, що бойовики жорстоко розправилися з місцевими мешканцями, котрі підтримували Україну", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, двох чоловіків (батька та сина) затримали й катували в підвалі, один із них через це отримав психічні розлади. Ще одного місцевого мешканця — 43-річного депутата сільської ради Геннадія Хитренка — бойовики розстріляли з автомата у власному дворі

Читайте такожБіля Донецька терористи розстріляли "швидку": медики та пацієнт загинули"Хитренко неодноразово висловлювався, що Кримське залишиться в Україні, за що й поплатився життям", - повідомив Москаль.

Голова Луганської ОДА направив подання Президенту України Петру Порошенку з проханням посмертно відзначити Хитренка Геннадія Дмитровича державною нагородою за проявлену мужність, героїзм та самопожертву в ім’я незалежності України.