Кінах і Єхануров почали переговори з Януковичем

У понеділок в приміщенні парламенту відбулися переговори про можливість приєднання "Нашої України" до коаліції з Партією регіонів.

У зустрічі брали участь спікер Олександр Мороз, лідер Партії регіонів Віктор Янукович і представники "Нашої України" Юрій Єхануров та Анатолій Кінах.

Зустріч тривала більше години.

Переговори проходили у кімнаті для нарад на третьому поверсі парламенту у той самий час, коли в кінозалі ВР засідали фракції БЮТ і "Наша Україна".

Після закінчення переговорів Юрій Єхануров зв’язався телефоном з Віктором Ющенком.

На питання "Української правди", Кінах відмовився повідомити, про що йшла мова на зустрічі.

Водночас представник Соцпартії, близький до Мороза, сказав: "Вони прийшли здаватися в полон".

Українська правда