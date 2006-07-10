Кінах і Єхануров почали переговори з Януковичем
На зустрічі був присутній Мороз
У понеділок в приміщенні парламенту відбулися переговори про можливість приєднання "Нашої України" до коаліції з Партією регіонів.
У зустрічі брали участь спікер Олександр Мороз, лідер Партії регіонів Віктор Янукович і представники "Нашої України" Юрій Єхануров та Анатолій Кінах.
Зустріч тривала більше години.
Переговори проходили у кімнаті для нарад на третьому поверсі парламенту у той самий час, коли в кінозалі ВР засідали фракції БЮТ і "Наша Україна".
Після закінчення переговорів Юрій Єхануров зв’язався телефоном з Віктором Ющенком.
На питання "Української правди", Кінах відмовився повідомити, про що йшла мова на зустрічі.
Водночас представник Соцпартії, близький до Мороза, сказав: "Вони прийшли здаватися в полон".