Холодницький у Раді розповів про досягнення і проблеми антикорупційних органів

За словами Назара Холодницького, наразі понад 100 проваджень з обвинувальними актами направлені до суду.

Національне антикорупційне бюро України розслідує понад 500 кримінальних проваджень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький під час виступу у Верховній Раді.

"Уже два з половиною роки ми працюємо у цьому напрямку (У сфері боротьби з корупцією - УНІАН) і досягли за ці два з половиною років значних результатів. Більше 500 проваджень зареєстровано і розслідується, більше 100 проваджень з обвинувальними актами направлені до суду", - заявив він.

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"Є в нас проблеми з вироками. Ми бачимо, що вироки ми отримати не можемо. Звичайно, що питання щодо антикорупційного суду стоїть дуже гостро. Якби він існував, я думаю, Україна побачила б значні результати, власне, у судових вироках", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у березні в ЗМІ з'явилась інформація, що Холодницький готується подати у відставку після Великодніх свят.

Крім того, деякі ЗМІ написали, що НАБУ і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. Керівник САП пізніше підтвердив, що знайшов у себе в офісі прилад, схожий на прослуховуючий.

27 березня генпрокурор Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії щодо Холодницького.

30 березня Луценко заявив, що звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Керівник САП повідомив, що відмовився надавати зразки голосу співробітникам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки.

Холодницький зазначив, що провадження проти нього зареєстровано за статтею ККУ про розголошення даних досудового розслідування та примушування свідків до дачі показань.