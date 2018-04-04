Голова САП Холодницький у Раді: пане Лещенко, наступником я бачу Вас

Так Холодницький відповів на запитання Лещенка про те, кого він бачить на посаді очільника САП після завершення слідства щодо чинного керівника.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький бачить своїм наступником на посаді керівника САП народного депутата України Сергія Лещенка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Холодницький заявив під час виступу у Верховній Раді.

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Так він відповів на питання Лещенка про те, кого він бачить своїм наступником після завершення розслідування.

"Пане Лещенко, наступником я бачу Вас", - заявив Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Кримінальне провадження проти Холодницького розслідується за статтею 387 (розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування) Кримінального кодексу України, а також за ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу).