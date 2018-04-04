Голова САП Холодницький у Раді: пане Лещенко, наступником я бачу Вас

13:27, 04 квітня 2018
Політика
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Холодницький сьогодні виступив перед нардепами у Раді / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Холодницький заявив під час виступу у Верховній Раді.

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Так він відповів на питання Лещенка про те, кого він бачить своїм наступником після завершення розслідування.

"Пане Лещенко, наступником я бачу Вас", - заявив Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Кримінальне провадження проти Холодницького розслідується за статтею 387 (розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування) Кримінального кодексу України, а також за ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу).

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Теги: #Сергій Лещенко#Назар Холодницький