Яценюк отримав від ПР надзвичайно негативний сигнал

Вихід Партії регіонів із Національної конституційної ради означає, що прийняти Конституцію України в стінах Верховної Ради вже неможливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що «це надзвичайно негативний сигнал», який свідчить про подальше загострення і дестабілізацію ситуації.

«Вихід сьогодні фракції Партії регіонів з Національної конституційної ради означає тільки одне, що формально юридично прийняти Конституцію в стінах парламенту вже не представляється можливим», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, участь ключових парламентських партій в Конституційній раді, яку очолює Президент України, було свідченням того, що зміни до Конституції могли бути прийняті не тільки 300-ма голосами, але й 400 і більшою кількістю голосів.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів припинила свою участь в роботі Національної конституційної ради при Президентові України.

Як заявив член фракції Партії регіонів Олександр ЛАВРИНОВИЧ, це пов’язано з тим, що робоча група, яка була створена у складі цієї Конституційної ради, почала перегляд всього тексту Конституції України.

«У зв’язку з цим Партія регіонів надалі не братиме участь в роботі цієї Ради», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.