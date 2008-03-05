Тимошенко вимагає від Нафтогазу і Газпрому заяви про стабілізацію газового ринку

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що найближчим часом керівники НАК «Нафтогаз України» і російського ВАТ «Газпром» Олег ДУБИНА і Олексій МІЛЛЕР повинні виступити зі спільною заявою про стабілізацію ситуації на газовому ринку і початок переговорного процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів України.

«Я підкреслюю: хто б не шантажував уряд, зберігаючи старі корупційні схеми, не важливо, хто цей шантаж здійснює, уряд на цей шантаж не піде. Ми зараз чекаємо на спільну заяву НАК «Нафтогаз» і «Газпрому» про стабілізацію ситуації на газовому ринку і про подальшу процедуру проведення переговорного процесу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також підкреслила, що Україна здійснюватиме розрахунки за газ, спожитий у січні-лютому 2008 року, за ціною 179,5 долара за тисячу кубічних метрів.

«Наприкінці минулого року, як про велику перемогу було оголошено, що на 2008 рік середньоазіатський газ поставлятиметься до України по 179,5 долара. Такі контракти, наскільки мені відомо, укладені «Газпромекспортом» з центрально- і середньоазіатськими країнами. І Україна, оскільки це передбачено контрактами 2006 року, в повному обсязі одержує середньоазіатський газ», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що саме така ціна на природний газ була закладена в усіх економічних розрахунках і, перш за все, в макропоказниках.

«Ми просто не можемо на цей рік змінювати ціни», - підкреслила прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня «Газпром» скоротив постачання газу до України на 35% через невирішені проблеми із заборгованістю «Нафтогазу України» за газ, спожитий у листопаді-грудні 2007 року, і відсутність договорів на постачання в 2008 році. Ввечері 4 березня "Газпром" скоротив ще на 25% постачання газу до України - до 69,3 млн. куб. м на добу, що відповідає близько 54% добових планових обсягів.

Офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ увечері 4 березня заявив, що якщо українська сторона не повернеться за стіл переговорів завтра, то "Газпром" не виключає ще одного скорочення постачання газу до України.

Сьогодні, 5 березня, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що керівники НАК «Нафтогаз України» О.ДУБИНА і ВАТ «Газпром» О.МІЛЛЕР у телефонному режимі проводять переговори з врегулювання ситуації з постачанням газу. «Найближчим часом буде створена переговорна група, яка надалі врегулює всі проблеми з постачанням природного газу», - сказала вона.