Безпілотник зняв 5 розкішних резиденцій, схованих за високим парканом під Києвом (відео)
Активісти автомайдану зняли безпілотником з висоти пташиного польоту розкішні палаци, розташовані поблизу Києва та Вишгорода.
За словами активістів, три резиденції належать Медведчуку, Суркісу і Охендовському, власники інших двох не називаються.
"Відзняв сьогодні чудове відео. Відгадайте загадку: де на цьому відео палац Медведчука, де палац Суркіса і де палац Охендовського? І яким ще двом потворам кремлівської банди належать інші два маєтки біля самого Києва!", - повідомляє активіст Автомайдану.
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На кадрах видно кілька розкішних резиденцій з прилеглими парками і озерами.
Територію також добре видно з супутникових знімків Google Maps.
Натомість від "простих смертних" територію відділяє зелений паркан висотою у кілька метрів, який добре видно з дороги.
Як повідомляв УНІАН, під Києвом у селі Хотянівка закінчується будівництво маєтку народного депутата Сергія Кацуби – екс-заступника голови «Нафтогазу», куратора закупівлі так званих «веж Бойка».