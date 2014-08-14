Для українців відкривають ще 2 державні резиденції

Як йдеться в повідомленні на сайті президента, тепер громадяни зможуть відвідати з екскурсіями кожну з резиденцій. У рамках візитів може організовуватися культурно-пізнавальний відпочинок, орнітологічний туризм, відпочинок на рекреаційних майданчиках, огляд інтер'єрів режимних об'єктів, святкові екскурсії, прогулянки верхи на конях.

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Крім того, відвідувачі "Залісся" зможуть спостерігати диких тварин на території заповідника, організовувати риболовлю в межах затверджених лімітів. Для відвідувачів "Синьогори" також буде відкрита канатна дорога.

На території резиденцій відпочиваючі мають право використовувати власну фото-, відеотехніку, проводити кіно-, фото-, аудіо - і відеозйомку.

Згідно з затвердженим порядком, рекреаційна діяльність на об'єктах буде проводитися за відсутності державних заходів та з дотриманням вимог охорони навколишнього середовища. Відвідувачів буде супроводжувати екскурсовод або інша відповідальна особа, за погодженням з генеральним директором резиденції.

Замовлення на проведення екскурсій з відвідуванням режимних об'єктів буде прийматися не пізніше, ніж за 2 доби до дати відвідування. Допуск учасників екскурсії буде здійснюватися співробітниками Управління держохорони при наявності документів, що засвідчують особу.

Державна резиденція "Залісся" створена у 1957 році поблизу села Залісся Броварського району Київської області. Господарство розташоване в Броварському районі Київської області та Козелецькому районі Чернігівської області. Площа господарства 14836 га. Там ростуть унікальні соснові ліси, є тварини, занесені в Червону книгу України.

Державна резиденція "Синьогора" знаходиться біля села Гута Богородчанського району Івано-Франківської області в Горганах. Займає площу 10 866 га На її території є палаци, зимовий сад, ставки, вертолітний майданчик, мисливський будиночок, десятки мисливських вишок, готель, невеликий звіринець з ведмедями, вольєри з різними тваринами. Тут розташовані котеджі, лижна траса з підйомником.