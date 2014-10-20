Журналісти знайшли під Києвом палац власника «веж Бойка» (фото + відео)

Про це йдеться у спільному розслідуванні програми Радіо Свобода «Схеми» й ЕспресоТВ.

Величезний маєток виконаний у вигляді палацу у стилі псевдобароко.

Згідно із земельним кадастровим реєстром, ділянка оформлена на Наталію Кацубу – матір Сергія Кацуби. Господарі ще не заїхали, але будівництво вже завершене.

По сусідству з «палацом Кацуби» на одній відокремленій від всього села ділянці зведені два однакових будинки Євгена Бакуліна, оформлені на його дітей – дочку Світлану і сина Миколу Бакуліних.

Журналістам «Схем» та ЕспресоТВ вдалося зняти маєтки нафтогазових чиновників з води і з повітря – бо суходолом доступу до них немає, йдеться в розслідуванні.

Народний депутат Сергій Кацуба відмовився прокоментувати журналістам програми, як йому вдалося заробити на цей маєток.

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Перша бурова вежа для видобутку нафти й газу з шельфу Чорного моря була закуплена «Чорноморнафтогазом» у 2011 році. Журналісти ТВі і «Дзеркала тижня» довели, що закупівля відбувалась із майже подвійною переплатою – у виробника вона коштувала 250 мільйонів доларів, тоді як Україна придбала її у підставної офшорної компанії за 400 мільйонів доларів. Журналісти ТВі віднайшли директора цієї компанії, який повідомив, що не підписував контракт з «Чорноморнафтогазом», а його підпис під контрактом – підробка.

Тоді «Нафтогазом» керував Євген Бакулін, а куратором закупівлі бурових веж були два брати – заступник Бакуліна Сергій Кацуба, і член правління «Чорноморнафтогазу» Олександр Кацуба. У грудні 2012 Сергій Кацуба в інтерв’ю телеканалу ТВі сам зізнався, що він безпосередньо писав тендерну документацію до закупівлі.

До так званого клану Кацуб входить три покоління. Старший – батько Володимир Кацуба – народний депутат України, обрався від Партії регіонів. Його старший син – Сергій Кацуба, який обрався в парламент через півроку після оборудки з вежами. Молодший син Олександр Кацуба, який отримав посаду заступника голови «Нафтогазу» фактично від брата у спадок – а за нової влади пішов на лікарняний, під час якого гучно відіграв весілля в передмісті Парижа – в резиденції Шато де Шантії.

Нині Сергій Кацуба на позачергових виборах у Верховну Раду обирається по 92 округу в Узині, його батько Володимир Кацуба йде в парламент по 175 округу в Дергачах (Харківська область), а Євген Бакулін обирається по 106 округу в Сєвєродонецьку. Сам екс-міністр палива та енергетики Юрій Бойко, на честь якого в народі прозвали цю оборудку, очолює виборчий список Опозиційного блоку.

«Схеми» – спільний телевізійний проект Радіо Свобода і Першого національного.