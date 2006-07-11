БЮТ бачить 5 юридичних варіантів для розпуску парламенту

Фракція БЮТ бачить як мінімум 5 юридичних варіантів для розпуску парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам член фракції БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО.

За його словами, юристи фракції працюють над цим питанням і у Президента України Віктора ЮЩЕНКА будуть всі юридичні підстави для розпуску парламенту і оголошення дострокових парламентських виборів.

На запитання журналістів, на скільки вірогідний варіант, що в разі оголошення дострокових виборів «Наша Україна» і БЮТ підуть на них із єдиним списком, А.ШЕВЧЕНКО відповів, що такий варіант обговорюється. В той же час він підкреслив, що вважає його як і ряд народних депутатів із фракції БЮТ недоцільним. За його словами, йти на вибори з одним списком, це «зробити з цього братську могилу». А.ШЕВЧЕНКО зазначив, що доцільніше було б «Нашій Україні» і БЮТ іти як окремі політичні сили, щоб здобути більше голосів підтримки від виборців України.