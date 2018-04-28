Сесія ПАРЄ стала переможною для України і провалом для Росії – Геращенко

Геращенко зазначила, що не дивлячись на відмову обговорювати злочини Росії в Криму та Солсбері, ці питання все одно підіймалися в рамках дискусії щодо Сирії.

Член постійної делегації України в ПАРЄ, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко оцінила як вдалу і переможну для України сесію Парламентської асамблеї Ради Європи, що проходила цього тижня у Страсбурзі.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

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«Квітнева сесія в Страсбурзі прогнозувалася нами як надскладна. А виявилася вдала і переможна. Очікувалося, що проросійське лобі активізує зусилля по поверненню російської делегації, генсек РЄ у своєму улесливому привітанні Путіна й словом не згадав Крим, бюро голосами лівих і любителів Кремля провалило ініціативу українців і британців по дебатам по Криму і Солсбері. Але. Командна, злагоджена робота нашої делегації переламала ситуацію. Нам вдалося: внести поправку в резолюцію по невиконанню резолюцій країнами-членами РЄ про фактичний контроль РФ на окупованому Донбасі», - зазначила Геращенко.

Вона додала, що дебати стосовно ситуації в Сирії стали «дебатами по злочинам РФ і в Сирії, і на Донбасі, і в Солсбері, і в Криму».

«В резолюціях по протидії гібридній війні і ВПО згадуються злочини РФ і причетність до всіх війн на континенті , й реальних і гібридних. Резолюція по корупції вийшла зубатою, а під час дискусії РФ і її друзі звучали частіше, аніж Азербайджан. Прийнято ще кілька важливих резолюцій по проблемам журналістів і іншим темам», - додала вона.

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«Й ключове: всі плани по швидкому поверненню росіян без виконання ними резолюцій провалилися. РЄ відмовилася від ювілейного саміту, задуманого, як тріумф повернення Росії. Представники РФ сприймаються в Страсбурзі не просто токсично, це набагато жорсткіше слово...», - наголосила Геращенко.

На її думку, Рада Європи зараз має не святкувати, а очиститися і повернути свій авторитет і репутацію, насправді.

«Й рух в напрямку очищення відбувається й завдяки великій роботі української делегації», - наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня ПАРЄ ухвалила резолюцію, якою визнала окупацію Російською Федерацією окремих територій Донбасу.