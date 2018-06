ПАРЄ визнала "фактичне управління" РФ на Донбасі (відео)

Також ПАРЄ врахувала важливу поправку української делегації у доповіді «Про надзвичайний стан і відступ від Конвенції про права людини».

Парламентська асамблея Ради Європи змінила формулювання резолюції з фразою про окупацію ОРДЛО Російською Федерацією, та визнала "фактичне управління" цих територій з боку РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", мова йде про резолюцію "Про надзвичайний стан...", яка присвячена випадкам призупинення окремих статей Європейської конвенції з прав людини. Наразі таку можливість задіяли три держави – Україна (після нападу РФ), Франція (після терористичних атак) та Туреччина (після спроби перевороту).

Під час розгляду українського блоку документу Асамблея майже одноголосно підтримала дві поправки, які підтверджують, що неконтрольовані урядом території Донецької та Луганської областей є "територіями, які перебувають під фактичним управлінням Російської Федерації" (territories under effective control by the Russian Federation).

Початково планувалися ще сильніші зміни - запропоновані поправки мали констатувати статус "тимчасово окупованих територій, які контролюються Російською окупаційною адміністрацією". Однак (імовірно, для впевненості в успіху голосування) були запропоновані усні субпоправки, в яких українські депутати відмовилися від фрази про "окупацію", зазначає видання.

За дві відповідні поправки проголосували 98-100 депутатів, проти – 3-4 депутати.

Раніше віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв повідомив, що ПАРЄ у своєму рішенні визнала "окупацію ОРДЛО Російською Федерацією".

«Росія - окупант! Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення, у якому визнала окупацію ОРДЛО Російською Федерацією. Це перемога української делегації в ПАРЄ, яка в перспективі поглибить відповідальність Росії за порушення норм міжнародного права», - написав Ар’єв.

Як повідомляв УНІАН, з 23 по 27 квітня у Страсбурзі проходить сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи. Серед тем, представлених на розгляд була також "Незаконні вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим: порушення прав людини". Однак через корупційний скандал серед депутатів ПАРЄ розгляд деяких тем було скасовано, у тому числі і питаня Криму.