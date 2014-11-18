Яценюк наполягає на «женевському форматі» переговорів з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної заяви для преси з міністром закордонних справ ФРН Франк-Вальтером Штайнмаєром.

««Женевський формат» ми вважаємо одним з ключових форматів і найбільш прийнятним для вирішення кризи українсько-російських відносин», - сказав Яценюк.

Він також додав, що Україна цінує роль канцлера Німеччини Ангели Меркель і Штайнмаєра в спробах врегулювати цей конфлікт, який загрожує не лише Україні, а й світовому порядку і світовій безпеці.

Нагадаємо, під час засідання Ради Безпеки ООН 12 листопада голова Постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй Юрій Сергєєв заявив, що Україна закликає Росію, США та Європейський Союз повернутися до переговорів в «женевському форматі».

«Ми закликаємо Росію, США та Європейський Союз зустрітися в «женевському форматі» для того, щоби виробити вихід з цього глухого кута та закликати всі сторони дотримуватися духу і букви Мінських домовленостей. Ми не піддамося спробам Росії нав'язати визнання «лідерів» цих районів в Луганську і Донецьку, яких вона хоче запросити на це засідання», - зазначив Сергєєв.

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При цьому він знову закликав Росію вивести всі війська з території України, звільнити українських заручників; розпочати спільні процедури щодо контролю державного кордону, а також - припинити військові навчання поруч з українським кордоном.

«Нас вкрай турбує позиція Росія, яка маніпулює правом народу на самовизначення, і робить це знову. Ми за цим спостерігали в Криму, і зараз у Росії лише один пріоритет, одне завдання - підтримувати сепаратистів, створювати затяжний заморожений конфлікт», - сказав Сергєєв.

Посол пояснив, що по цій причині Україна та міжнародне співтовариство не визнають псевдовибори в деяких районах Донецької та Луганської областей.

Також дипломат наголосив, що поставки Росією військової техніки та солдат підриває перспективи мирного врегулювання.

Однак, МЗС РФ вважає за недоцільне повернення до переговорів з українського питання в женевському форматі за участю України, Росії, ЄС та США. Про це говориться в коментарі МЗС Росії з проблематики врегулювання української кризи, опублікованому 6 листопада на сайті зовнішньополітичного відомства РФ.