Надія Савченко "рветься" до Ради (документ)

У нардепа кажуть, що вона повинна відвідувати засідання Верховної Ради.

Надія Савченко вимагає від генерального прокурора України, голови Служби безпеки України, голови Верховної Ради забезпечити їй умови виконання службових обов'язків як народного депутата.

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Про це йдеться у Facebook депутата. У народної обраниці посилаються на Конституцію України, ЗУ "Про статус народного депутата України", ЗУ "Про регламент Верховної Ради України", ЗУ "Про вибори народних депутатів України".

"Зазначимо, що будучи чинним народним депутатом, Надія Савченко повинна відвідувати засідання Верховної Ради України, проводити зустрічі з виборцями, звітувати в ЗМІ та виконувати інші покладені на неї обов'язки згідно із законодавством України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Савченко та переговорник щодо звільнення полонених Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та державного перевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України. 17 квітня Савченко пройшла допит за допомогою поліграфа в Головному управлінні СБУ у Києві та Київській області.