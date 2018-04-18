Савченко розповіла, що у неї запитували на поліграфі

Тестування на поліграфі тривало 6 годин.

Під час проведення поліграфологічного тестування у народного депутата України Надії Савченко запитували, зокрема, чи збиралася вона добивати автоматами народних депутатів у парламенті після здійснення терористичного акту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам перед засіданням Шевченківського районного суду Києва.

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Журналісти запитали, які їй ставили питання під час проходження поліграфу, Савченко відповіла: «Всі ті питання, які генпрокурор озвучував з трибуни – чи збиралась добивати автоматами».

За її словами, тестування на поліграфі тривало 6 годин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 квітня, Шевченківський райсуд Києва розглядає клопотання Служби безпеки України про примусове відбирання біологічних зразків у народного депутата України Надії Савченко в рамках розслідування у кримінальному провадженні за підозрою її у державній зраді.

Довідка. Народний депутат України Надія Савченко та керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та державного перевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня без альтернативи внесення застави.

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Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

13 квітня Савченко проходила експертизу на поліграфі. Цього ж дня її сестра Віра повідомила, що поліграфологи не змогли повноцінно провести експертизу з депутатом через її голодування.

17 квітня адвокат Олег Соловей повідомив, що Савченко пройшла допит за допомогою поліграфа. Він зазначив, що допит відбувся не в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз (КНДІСЕ), як було заплановано раніше, а в Головному управлінні СБУ у Києві та Київській області.

Адвокат додав, що не може повідомити, які саме питання ставили Савченко, оскільки вони становлять таємницю слідства.