"Тут вмирали люди": у Мережі показали, як авто порушують ПДР на алеї Героїв Небесної Сотні (відео)

На відео можна побачити, як один з автомобілів повертає з Хрещатика на алею Героїв Небесної Сотні.

У центрі Києві автомобілісти порушують заборону на їзду по алеї Героїв Небесної Сотні.

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На це звернув увагу юрист і учасник АТО Масі Найєм, опублікувавши на своїй сторінці в Facebook відповідне відео.

«...Так у нас багато в чому. Це вулиця Героїв Небесної Сотні. Тут вмирали люди. По ній заборонено їздити. Але це – декларативно», – написав він.

На відео можна побачити, як один з автомобілів повертає з Хрещатика на алею Героїв Небесної Сотні. Крім того, на алеї стоїть чимало припаркованих автомобілів.

Відео: Masi Nayyem