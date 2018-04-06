"Тут вмирали люди": у Мережі показали, як авто порушують ПДР на алеї Героїв Небесної Сотні (відео)
15:17, 06 квітня 2018Суспільство
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На відео можна побачити, як один з автомобілів повертає з Хрещатика на алею Героїв Небесної Сотні.
Юрист відзначив, по алеї заборонено їздити / скріншот відео Masi Nayyem
У центрі Києві автомобілісти порушують заборону на їзду по алеї Героїв Небесної Сотні.
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На це звернув увагу юрист і учасник АТО Масі Найєм, опублікувавши на своїй сторінці в Facebook відповідне відео.
«...Так у нас багато в чому. Це вулиця Героїв Небесної Сотні. Тут вмирали люди. По ній заборонено їздити. Але це – декларативно», – написав він.
На відео можна побачити, як один з автомобілів повертає з Хрещатика на алею Героїв Небесної Сотні. Крім того, на алеї стоїть чимало припаркованих автомобілів.
Відео: Masi Nayyem
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